Sürdürülebilir Tarımın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Sürdürülebilir Tarımın Önemi Vurgulandı

Sürdürülebilir Tarımın Önemi Vurgulandı

Danıştay Başkanı Yiğit, tarım ve çevre koruma konularında uluslararası anlaşmaların önemini açıkladı.

24.04.2025 12:17
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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletler tarafından uluslararası anlaşmalara taraf olunmakta ve ulusal mevzuatların da onlara uygun hukuki düzenlemeler yapılmaktadır." dedi.

Yiğit, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması" temasıyla düzenlenen 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, dünya üzerinde değişen yaşam koşulları, kentleşme ve artan nüfusla birlikte insan ihtiyaçlarının her geçen gün daha da fazlalaştığını söyledi.

Doğal kaynakların sınırlı olmasının tarım sektörünü ve sağlıklı çevrede yaşamanın önemini ortaya çıkardığını belirten Yiğit, "Bu alandaki üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak gerekliliği sürdürülebilirlik kavramını ve buna ilişkin mekanizmaların geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır." diye konuştu.

Yiğit, dünya genelinde görülen olumsuz gelişmelerin tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsan yaşamının devamlılığı ve ülke ekonomisi açısından tarım sektörü stratejik bir öneme sahip olup sürdürülebilir bir tarım politikasının uygulanması ve geliştirilmesi çevre ve doğal kaynakların korunması devletlerin bu alanda belirleyecekleri stratejileri ve politikalarında güncel ve önemli gündem maddeleri olarak yerini almaktadır.

Sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletler tarafından uluslararası anlaşmalara taraf olunmakta ve ulusal mevzuatlarda da onlara uygun hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. İç hukukumuzda Anayasamızda yazan kurallar başta olmak tarım ve çevre hukukunda getirilen hukuki ve yasal düzenlemelerin yanında ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması gibi birçok uluslararası sözleşme devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır."

Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi Başkanı İsmail Furkan Erkeçoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve çok sayıda akademisyen katıldı.

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Kaynak: AA

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