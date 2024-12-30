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Suriye'de Adalet Talebi

Suriye\'de Adalet Talebi

Maher Salibi ve eşi Yara Sabri, devrik rejim suçlularının yargılanmasını talep etti.

30.12.2024 12:48
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MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönen yönetmen Maher Salibi ve oyuncu eşi Yara Sabri, devrik rejimin suçlularının yakalanıp adaletin önüne çıkarılmasını talep etti.

Salibi ve Sabri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından duygularını AA muhabirine anlattı.

Yönetmen Salibi, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkesinin yeniden inşası için uzun zaman gerektiğini belirterek, halkın artık "yürekten gelen bir gülümseme" görmek istediğini söyledi.

Suriye'ye Ürdün üzerinden geldiğini, sınırdan geçerken Suriye'ye girdiğine inanamadığını ifade eden Salibi, yolda sağa sola bakarken, ülkedeki yıkımı görünce gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

Terk etmek zorunda kaldığı başkent Şam'a sevinçle geldiğini ancak yıkım ve ihmali görünce çok üzüldüğünü ifade eden Salibi, "Suriye'yi özgürleştirdiğimiz için ne kadar mutlu olsak da bu ülkenin yeniden inşası için uzun zaman gerekiyor. Bu ülkenin gençleri ve halkının yapacağı çok iş var." dedi.

Yeni dönemde toplumsal katılımın olduğu gerçek bir anayasa yapılması gerektiğini vurgulayan Salibi, bu dönemin Suriye'ye barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Salibi açık ve net bir kanunla ülkenin düzgün şekilde yönetilebileceğini belirterek, "Tüm Suriye halkı bu kanunlara uymalı, çünkü bu kanunlar Suriye halkının yararına olacak. Halk çok yoruldu, çok üzüldü, çok ağladı. Şimdi güvenlik, huzur ve sevgi istiyorlar." diye konuştu.

"Suriye'nin acısını hikayelerle yeniden anlatabiliriz"

Maher Salibi, insanların rejim döneminde 54 yıl boyunca korku ve zulüm altında yaşadıklarını ifade ederek, halkın ülkeyi yeniden inşa edeceğini belirtti.

Rejim kaçaklarının mutlaka yakalanıp yargılanması gerektiğini vurgulayan Salibi, "Benim tek temennim, Esed rejimi unsurlarının kaçmaması. Onları tutuklamamız gerekiyor, mahkemeye çıkartmalıyız. Çünkü mahkemeye çıkarırsak çok büyük gerçekler ortaya çıkar ve aydınlığa kavuşuruz aynı zamanda. İnsanların için soğutmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Salibi, sanatın önünde herhangi bir engel olmadığını, Suriye'nin acısını ve zulmünü hikayelerle yeniden anlatabileceklerini belirterek, sanatın her koşulda yerini bulacağını ve her şartta kendini göstereceğini sözlerine ekledi.

"Ceza istiyoruz, onların kaderini öğrenmek istiyoruz"

Oyuncu Yara Sabri de yeni dönemde suçluların cezalandırılması halinde toplumsal barışın sağlanacağını ve insanların "birbirlerini affetmeye ve sevmeye" başlayacaklarını ifade etti.

Sabri, "Ama eğer aramızda suçlular varsa, onları görmesek de, kim olduklarını bilmesek de, hayat nasıl düzene girecek? Ceza istiyoruz, onların kaderini öğrenmek istiyoruz. Eğer hala hayattaysalar nerede olduklarını bilmek istiyoruz, nerede olduklarını öğrenmek istiyoruz. Yani, bu konuda bilgi sahibi olmak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Adalet Talebi - Son Dakika

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