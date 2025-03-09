Suriye'de Çatışmalar Devam Ediyor

(ANKARA) - Arap medyası, Suriye'de yeni İslamcı yöneticilere bağlı güçler ile devrik lider Beşar Esad'ın Alevi mezhebinden birlikler arasındaki çatışmalar devam ederken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'nın "mevcut gelişmelerin 'beklenen zorluklar' dahilinde olduğunu söylediğini" duyurdu.

Şara, ayrıca Arap medyası tarafından dağıtılan ve bir camide yaptığı konuşmayı gösteren bir videoda, "ulusal birlik" çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı bölgesinde iki gündür devam eden çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.