Suriye'de Esad Destekçilerine Operasyon - Son Dakika
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Suriye'de Esad Destekçilerine Operasyon

Yeni yönetim, Beşar Esad destekçilerine yönelik 300 tutuklama gerçekleştirdi.

30.12.2024 13:49
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(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdel Rahman, Suriye'de yeni yönetimin, devrik Devlet Başkanı Beşar Esad destekçilerine yönelik operasyonlarının sürdüğünü belirtti ve "Bir haftadan kısa bir süre içinde Şam ve banliyölerinin yanı sıra Humus, Hama, Tartus, Lazkiye ve hatta Deyrizor'da yaklaşık 300 kişi tutuklandı" dedi.

"Heyet Tahrir el Şam" (HTŞ) grubu liderliğindeki isyancıların üç hafta önce Esad'ı devirerek elli yılı aşkın aile yönetimine son vermesinden bu yana Suriye'deki yeni yönetim, kontrolünü sağlamlaştırma çabalarını yoğunlaştırdı. 26 Aralık Perşembe günü Esad'ın milislerine karşı geniş çaplı bir operasyon başlatatan yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinin 300 kişiyi tutukladığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdel Rahman, yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeni yetkililerinin, devrik Devlet Başkanı Beşar Esad destekçilerine yönelik operasyonlar sırasında aralarında "muhbirler, Baas yönetimi yanlısı militanlar ve eski askerlerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişiyi tutukladığını"  belirtti. Rahmen, tutuklamaların Şam ve banliyölerinin yanı sıra Humus, Hama, Tartus, Lazkiye ve hatta Deyrizor'da gerçekleştiğini söyledi.

Rahman, Sednaya Hapishanesindeki yargısız infazların ardından binlerce ölüm cezasına imza attığı bildirilen "Esad döneminin eski Askeri Adalet Başkanı General Muhammed Kanjo Hasan dışında önde gelen başka bir ismin tutuklanmadığını" da kaydetti.

Sosyal medyada silahlı kişilerin tutuklulara kötü muamelede bulunduğunu ve hatta yargısız infazlar gerçekleştirdiğini gösteren videolara değinen Rahman, "Muhbirler de dahil olmak üzere bazı kişiler gözaltına alındıktan hemen sonra infaz edildi" diye konuştu. Rahman tutuklamaların "yerel halkın iş birliği ile" gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Suriye resmi haber ajansı da bu hafta, Hama ve Lazkiye'de "Esad milislerini" hedef alan tutuklamalar yapıldığını, silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi, ancak herhangi bir veri açıklamadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Esad Destekçilerine Operasyon - Son Dakika

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