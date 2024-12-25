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Suriye'de Kaos Uyarısı: İran'a Mesaj

Suriye\'de Kaos Uyarısı: İran\'a Mesaj

Suriye, İran'ı kaos yaratmaması için uyarırken, Tahran'dan erken sevinmeme çağrısı geldi.

25.12.2024 16:59
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Suriye'de yeni rejim, Beşar Esad destekçisi İran'a "kaos yaymama" uyarısında bulundu. Tahran ise Suriye'de "kazanmış görünenlerin erken sevinmemesi" gerektiğini dile getirdi.Suriye'de geçici hükümetin dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani, İran'ı ülkede kaos ortamı yaratmaya çalışmakla suçladı. "İran Suriye'nin egemenliği, güvenliği ve Suriyelilerin isteklerine saygı duymalı" diyen Şeybani, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Kaos yaymamaları konusunda (İran'ı) uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Suriye'de halkın yeni Şam rejimine karşı yeniden bir direniş başlatacağını öngördüğünü" dile getirmişti.

Tahran: Kazanmış görünenler erken sevinmesin

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yerel basına verdiği demeçte, Suriye'de yaşanan iktidar değişikliğinden sonra yeni siyasi gelişmeler olabileceğini belirterek "Suriye'nin geleceği hakkında hüküm vermek için erken. Çok sayıda faktör oradaki politik durumu etkileyebilir. Kazanmış görünenlerin erken sevinmemesi gerekir" dedi.

Beşar Esad'ın devrilmesi, İsrail'e karşı bir "direniş ekseni" kurduğunu iddia eden Tahran yönetimi için önemli bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Suriye, İran silahlarının Lübnan Hizbullahı'na taşınmasında hayati bir güzergahtı. İsrail, geçtiğimiz aylarda Lübnan ve Suriye'ye düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın komuta kademesini ortadan kaldırmış ve örgütün etkinliğini büyük ölçüde azaltmıştı.

Tahran Şam'daki yeni yönetimle diplomatik temas kurduğunu duyursa da henüz Suriye'deki büyükelçiliğinin yeniden açılmasına onay alamadı. Ayrıca Suriye'deki yeni iktidar, İran havayolu şirketlerinin Şam'a uçmasına müsaade etmiyor.

dpa/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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