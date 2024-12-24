Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını bildirdi.
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle, 25 ve 26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.
Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Noel Tatili Duyurusu - Son Dakika
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