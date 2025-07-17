Suriye'deki Gerilimlere Dikkat! - Son Dakika
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Suriye'deki Gerilimlere Dikkat!

17.07.2025 14:08
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Suriye'nin istikrarı için bölgesel gerilimlerin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'nin bölgesel gerilimlerin oyun alanı haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Suriye'deki son gelişmeler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bakan Wadephul, "Suriye, bölgesel gerilimlerin oyun alanı haline gelmemelidir. İsrail'in Şam da dahil olmak üzere Suriye'ye düzenlediği hava saldırıları göz önüne alındığında, tüm yerli ve yabancı aktörleri, Suriye'nin istikrarını ve geçiş sürecini tehlikeye atabilecek hiçbir adım atmamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinin şoke edici olduğunu belirten Wadephul, Dürzilere yönelik saldırıları kınayarak sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Wadephul, ABD'nin ara buluculuğu sayesinde silahların susmasının sevindirici olduğuna işaret ederek, tüm tarafların anlaşmaya uyması ve çatışmaları durdurmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Suriye hükümetinin mezhep veya etnik köken ayrımı yapmaksızın vatandaşlarını şiddetten korumakla yükümlü olduğuna işaret eden Alman Bakan, "Ayrıca hükümet, Suriye'nin tüm vatandaşlarının temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi süreç başlatmalıdır. Alman hükümeti Avrupalı ortaklarıyla birlikte bu süreci aktif olarak desteklemeye hazırdır." açıklamasında bulundu.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, Suriye, Güncel, Dünya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'deki Gerilimlere Dikkat! - Son Dakika

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