Suriye'deki saldırıda 6 sivil yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'deki saldırıda 6 sivil yaralandı

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Suriye'nin İdlib ilindeki Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmalara rağmen saldırılar devam ediyor ve bu durum nedeniyle yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

03.07.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilinin Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sermin köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 6 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

-? İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya, karara rağmen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, İran, Suriye, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'deki saldırıda 6 sivil yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:52 Kahramanmaraş’ta 3,5, Adıyaman’da 3,8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,5, Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 22:31:33. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'deki saldırıda 6 sivil yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement