Suriye'den Akkar'a Göç: 1476 Aile Yerleşti - Son Dakika
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Suriye'den Akkar'a Göç: 1476 Aile Yerleşti

Suriye'deki şiddet olaylarından kaçan 1476 aile, Lübnan'ın Akkar bölgesine yerleşti.

11.03.2025 18:01
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(ANKARA) - Lübnan'ın Akkar ilinin Valisi İmad Labaki, Suriye'nin kıyı bölgelerinde son dönemde yaşanan şiddet olayları ve katliamlardan kaçan bin 476 ailenin Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar ve çevresindeki kasabalara yerleştiğini bildirdi.

Lübnan'ın Akkar ilinin Valisi İmad Labaki, Lübnan'ın ulusal haber ajansında yaptığı açıklamada,  "Suriye'deki son kriz, Akkar Ovası'na ve Dreib bölgesinin bir kısmına büyük bir akına neden oldu. Gelenlerin çoğu Aleviler, bir kısmı ise yasa dışı yollardan giren ve Alevi köylerindeki camilere ve evlere yerleşen Lübnanlılar" dedi.

Labaki, Akkar Afet Yönetim Merkezi'nin verilerine göre, 9 Mart Pazar günü itibarıyle Suriye'den gelen toplam bin 476 ailenin arasında 40 Lübnanlı ve bin 184 Suriyeli ailenin bulunduğunu belirtti.

Şam yönetimine bağlı güçler ile eski Baas yönetimiyle ilişkili olduğu iddia edilen silahlı gruplar arasında, geçtiğimiz perşembe günü, Suriye sahilindeki şehirler ve kırsal bölgelerde çatışmalar patlak vermişti. Bunun üzerine radikal islamcı gruplar, "intikam saldırıları" düzenleyerek, Aleviler başta olmak üzere sivil azınlık gruplarına yönelik katliamlar gerçekleştirdi.Yaşanan şiddet olaylarında, binlerce kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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