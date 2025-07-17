Suriye'den İsrail'e Sert Yanıt - Son Dakika
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Suriye'den İsrail'e Sert Yanıt

17.07.2025 10:37
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Cumhurbaşkanı Şara, İsrail'in bölme girişimlerine karşı halkın birliğini savunduklarını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in ülkeyi bölmeye yönelik girişimlerine karşı duracak iradeye sahip olduklarını belirterek, Dürzi topluluğunun devletin himayesinde olduğunu ve onları dış güçlere çekmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde yaşanan olaylar ve İsrail'in askeri müdahalesiyle ilgili olarak devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Şara, İsrail'in geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin istikrarını hedef alarak halk arasında fitne yaymaya ve Suriye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

İsrail'in bölme girişimlerine karşı halkın onurunu ve ülkenin birliğini savunduklarını belirten Şara, şunları kaydetti:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz bu yeni meydan okumada, ülkemizin birliğini, halkımızın onurunu ve milletimizin direncini savunmaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Büyük güce sahip olmak mutlaka zafer getirmez. Bir cephede kazanılan zafer, diğer cephede başarıyı garanti etmez. Savaşı başlatmak kolay olabilir ama sonuçlarını kontrol etmek zordur. İsrail'in bizi bölmeye yönelik her girişimini aşacak iradeye ve dirence sahibiz."

Suriye'yi İsrail'in savaş alanlarına çevirmeye ve dış güçlerin komplolarına zemin olacak bir deney sahası olmadığına işaret eden Şara, "Onlara, bu ülkeyi kendi savaş alanlarına dönüştürme fırsatını tanımayacağız. Bu savaşın hiçbir amacı yoktur, yalnızca ülkemizi bölmeyi ve halkımızı kaosa ve yıkıma sürüklemeyi hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Şara, "Devletimizin etrafında kenetlenmeli, ilke ve değerlerine sadık kalmalı, kişisel ve dar çıkarları bir kenara bırakarak vatanın menfaatini öncelik haline getirmeliyiz." dedi.

İsrail'in, istikrar çabalarını boşa çıkarmak için sivil ve kamu tesislerine yönelik geniş çaplı saldırılar başlattığını söyleyen Şara, büyük çaplı bir tırmanmanın ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkili müdahalesi sayesinde durdurulduğunu vurguladı.

Şara, Dürzilerin devlet himayesinde olduğunu, onları "dış taraflara çekmeye" yönelik her türlü girişimini reddettiğini belirterek, "Bu ülkenin ayrılmaz bir parçasısınız. Suriye hiçbir zaman bölünmenin, parçalanmanın ya da iç fitnelerin yeri olmayacaktır. Haklarınızı ve özgürlüğünüzü korumak bizim önceliğimizdir." diye konuştu.

Yasa dışı bazı grupların liderlerinin aylar boyunca diyaloğu kabul etmediğini söyleyen Şara, kendi kişisel çıkarlarını ulusun çıkarlarının önüne koyduğunu ve son günlerde sivillere karşı suçlar işlediğin aktardı. Savunma ve İçişleri Bakanlığının Süveyda'da tansiyonu düşürmek için yoğun çaba harcadığını ifade eden Şara, bu sayede yasa dışı grupların püskürtüldüğünü ve istikrarın yeniden sağlandığını vurguladı.

Şara, "Dürzi kardeşlerine" zarar veren herkesin hesap vereceğini vurgulayarak, devletin himayesi altındaki bu topluluğun haklarının korunacağını ve ülkenin birliği ile halkın güvenliğini tehdit eden tüm tehlikelerin bertaraf edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

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