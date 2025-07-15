Suriye'den İsrail'in Saldırılarına Kınama

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Dera ve Süveyda illerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Dera ve Süveyda illerine yönelik hava saldırıları kınanarak, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sabah saatlerinde İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri ve sivil noktalara koordineli saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda çok sayıda asker ve güvenlik görevlisinin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu saldırı, Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal ve uluslararası hukukun alenen çiğnenmesidir. İsrail'in saldırgan politikaları bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve Suriye'nin birliğini zayıflatmayı amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılardan ve tüm sonuçlarından sorumlu olduğu vurgulanarak, "Suriye, meşru müdafaa hakkını her türlü uluslararası hukuk çerçevesinde kullanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, hukuki ve insani sorumlulukları üstlenerek bu saldırıyı açıkça kınaması çağrısında bulunulan açıklamada, "Başta Dürzi topluluğu olmak üzere Suriye halkının tüm kesimlerini, devletin yanında yer almaya çağırıyoruz. Dürzilerin, Suriye'nin ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak, tarihi sorumluluk gereği devlete destek olması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.