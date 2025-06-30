Suriye'den Öğrencilere Şam Daveti - Son Dakika
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Suriye'den Öğrencilere Şam Daveti

30.06.2025 09:35
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Suriye Evkaf Bakanı, Türkiye'deki İslami ilimler öğrencilerini Şam'a eğitim için davet etti.

Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu'l-Hayr Şükri, Türkiye'deki İslami ilimler öğrencilerini, iki komşu ülke arasındaki işbirliği kapsamında, ilim tahsili için Şam'a davet etti.

Şükri, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı öncülüğünde, İsmailağa cemaatinin merhum lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun hatırasına İstanbul Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen "Sahih-i Buhari Hadis Okumaları Meclisi" adlı etkinliğe katıldı.

Programa, İslam dünyasından, çok sayıda ilim adamı, hadis alimi ve önemli müsnidler (hadis rivayet zinciri sahipleri) katıldı.

Türkiye ile akademik işbirliği çağrısı

Sahih-i Buhari Hadis Okumaları Meclisi kapanış konuşmasını yapan Şükri, Türkiye ile Suriye arasındaki komşuluk ilişkilerine işaret ederek, bilimsel alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yakın zamanda Şam'da yaşanan siyasi değişimlere atıfta bulunan Şükri, bu yeni dönemde Şam'ın ilimle yeniden aydınlandığını belirterek, Türkiye'deki öğrencileri bu topraklarda eğitim almaya davet etti.

Şam'daki Emevi Camisinde, Resulullah'ın hadislerinin okunduğu ilim halkalarına katılmalarını temenni ettiği öğrencileri, hadis ilimlerini öğrenmek üzere Suriye'ye çağıran Şükri, ilimle meşgul olan herkesi Şam'a davet ettiğini dile getirdi.

Konuşmasında ayrıca, Kur'an ilimleri, hadis ve İslami ilimlerin Şam'da öğrenilebileceğini belirten Şükri, Sahih-i Buhari Hadis Okumaları Meclisi'ne katılan alim ve öğrencileri tebrik ederek, meclisin hayırlara vesile olmasını diledi.

Sahih-i Buhari Hadis Okumaları Meclisi'ne de değinen Şükri, okunan hadislerin İmam Buhari, İmam Müslim ve diğer büyük muhaddisler aracılığıyla günümüze ulaştığını söyledi.

Gençlerin yalnızca hadis rivayet etmekle yetinmemesini, aynı zamanda bu hadisleri derinlemesine anlamaya yönelmelerini arzu ettiğini paylaşan Şükri, bu anlayışın Şam'daki önemli hadis alimlerinden Şeyh Bedreddin el-Haseni'nin de öğretilerinde öne çıktığını hatırlattı.

Şükri, Haseni'nin Buhari'yi senediyle birlikte okuyarak akli ve nakli ilimlerle şerh ettiğini, birçok ilim adamının da bu şerhlerden faydalandığını kaydetti.

Şam'daki ilim silsilesinin, Bedreddin el-Haseni aracılığıyla doğrudan Hz. Muhammed'e ulaştığını vurgulayan Şükri, gençlerin hadisi okumaktan ezberlemeye, oradan da anlayış ve derin kavrayışa ulaşmaları için dua ettiğini ifade etti.

Şükri, Hazreti Peygamberin hadislerini muhafaza etmenin en büyük şereflerden biri olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da 13 gün süren Sahih-i Buhari Okumaları Meclisi, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda hadis aliminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program sonunda 1300 katılımcıya icazet verildi. Mecliste, sünnetin muhafazası, hadis ilminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konularında konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'den Öğrencilere Şam Daveti - Son Dakika

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