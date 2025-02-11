Suriye'den Trump'a Tepki

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(ANKARA) - Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarma ve Gazze'yi ele geçirme planına tepki gösterdi. Şara, Trump'ın bu planını "önünde sonunda başarısız olacak ciddi bir suç" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinliler başka yerlere yerleştirildikten sonra ABD'nin Gazze'yi devralacağını ve ekonomik olarak geliştireceğini söylemişti. Trump, bu önerisi kapsamında, "Filistinlilerin Gazze'ye geri dönme hakkına sahip olmayacağını" da ileri sürmüştü.

Trump'ın bu açıklamalarına tepkiler sürüyor. Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed el-Şara da İngiltere'de yayınlanan bir podcast programına verdiği mülakatta, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarma ve Gazze'yi ele geçirme planının "önünde sonunda başarısız olacak ciddi bir suç" olduğunu söyledi.