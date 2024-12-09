Suriye Konsolosluğu\'na Devrim Bayrağı Asıldı

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.
Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.
Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.
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