Suriye Lazkiye'de Sivillere Yönelik Katliamlar... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Hükümete Çağrıda Bulunuyoruz, Olaya Müdahale Edin"

(ADANA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Suriye Lazkiye'de sivillere yönelik saldırılara ilişkin, "Etnik kimlik olarak sivillere saldırıları kabul edemeyiz. Lanetliyoruz, telin ediyoruz. Başta o bölgede uzun süredir tesiri olan devletimiz, devletimizin yürütme kurulu olan hükümete çağrıda bulunmak istiyoruz, olaya müdahale edin" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmaları için Adana'ya geldi. İmamoğlu'nun Adana toplantısına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"Adana'nın sesi çıkınca ülkenin her yanından duyulur. Bu yolda adanalı kardeşlerim Cumhurbaşkanlık seçiminde destek ve katılımını en yüksek derecede verecek illerimizin önünde gelecektir. Buna inancım tamdır. Adana Türkiye'de en önde katılımda, heyecanda katkıda destek verecek, gençlerle birlikte Adana olacaktır. Sizlere güvencim tamdır. Baharın eli kulağında. 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldığımızda bahar gelecek dedik değil mi? Şimdi de en yakın zamanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yaparak sadece İzmir'in dağlarında değil Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekleri açtıracağız.

Biliyoruz ki milletimiz vefakardır, güvendiği insanı asla bırakmaz. Onu sonuna kadar destekler ve varacağı yola kadar götürür. İşte Adana böyle de bir yerdir. ve Ekrem Başkan bu konuda kendinizi en iyi hissedeceğiniz ilde Adana'da bu Çukurova bölgesindesiniz. Ekrem Cumhurbaşkanı olacak, Türkiye kazanacak, millet kazanacak, halk kazanacak. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun."

"İktidar bizden korkuyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yaptığı konuşmada, salonun enerjisini görünce umutlarının arttığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en bunalımlı, en buhranlı dönemlerinden geçildiğini belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Bu ekonomik buhrandan bu iktidarın devleti, devletin kurumlarını yönetemeyen, bu kurumların çivisini çıkartan bu iktidarın yönetmesi, bu krizden kurtarması mümkün değil. O nedenle iktidar bizden korkuyor, Milletvekillerinden korkuyor, Sayın Genel Başkan'dan korkuyor, Parlamento grubundan çekiniyor, Belediye Başkanlarından çekiniyor. O da biliyor ki iktidar yerelden başlar. Belediye Başkanları çalışırsa, halkın gönlüne girerse kaçınılmaz iktidar değişir. Zaten halk bıkmış, halk alternatif arıyor. 'Ben bıktım, yıllarca oy verdim, yolun sonu göründü' diyor. Bize bakıyor 'CHP ne yapıyor? CHP güven veriyor mu? CHP sorunlarımızı çözecek mi? Hukuk devletini inşa edecek mi? Tarafsız, bağımsız yargıyı tekrar getirecek mi? İfade özgürlüğü olacak mı? Toplumsal olaylar, baskı, zulüm bitecek mi?' Bizi izliyor. Bizden güven bekliyor. Anketlerde karasızların yüksek çıktığına bakmayın, sokakta CHP var. Halk bize güveniyor ama genel seçimlerde bunun sandığa yansımasının yeterli bir güveni henüz veremedik. Gerçekleri görüp ona göre hareket edeceğiz. Umudumuz yüksek çünkü bu halka yanlış yapamayız. Halk bizden umut bekliyor. 'Belediyeler iyi çalışsın aman ha dikkat etsin.' İktidarın ceberut bakışı belediyelerin üstünde, her yaptıkları işe dikkat etsinler. Bunlar dananın altında buzağı arıyor. Tarihimizde hiç olmadık gerekçelerle insanlar cezaevine gönderiliyor, kayyumlar atanıyor. Daha dikkatli olacağız. Her şeyden önemlisi bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Böyle olduğu gibi olacağız.

Değerli arkadaşlarım hepimize görev düşüyor. Sen, ben, o yok. Yürüdüğümüz bu yolda ilk genel seçimlerde Cumhurbaşkanımız, CHP'li Cumhurbaşkanı olacak. Partimiz iktidar olacak. Birinci parti olacak. Bunu hep birlikte sağlayabiliriz. Bunu birleşerek yapabiliriz. Bölünürsek, parçalanırsak, kavga edersek rakibimizin değirmenine su taşımış oluruz. Biz güçlüyüz, kadrolarımız birikimli, kadrolarımız liyakatli. Belediye Başkanlarımız halkta karşılığı olan Belediye Başkanları. Onun için 31 Mart'ta Türkiye'de CHP tarih yazdı."

"Suriye'deki olağanüstü gelişmeler, üzücü hadiseler bölgemizi etkilemesin"

Bölgenin hassas olduğunu vurgulayan Seçer, "Suriye'de esen rüzgar bizi de etkiler orada yağmur yağsa, soğuk olsa, gürültü olsa buraya yansır" dedi. Suriye'nin batısında hiç arzu etmedikleri gelişmelerin yaşandığını belirten Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"O bölgede Suriye'nin batısında Lazkiye'de Tarsus'ta yaşayan Suriyelilerin akrabalık ilişkileri var. Hatay'da var Adana'da var Mersin'de var. Biz mezhepsel olarak, etnik kimlik olarak sivillere saldırıları kabul edemeyiz. Lanetliyoruz, telin ediyoruz. Başta o bölgede uzun süredir tesiri olan devletimiz, devletimizin yürütme kurulu olan hükümete çağrıda bulunmak istiyoruz, olaya müdahale edin, oradaki olağanüstü gelişmeler, üzücü hadiseler bölgemizi etkilemesin. Uluslararası topluma sesleniyoruz: Suriye'deki mezhepçi, etnikçi katliamlara seyirci kalmayın, müdahale edin. Sözde değil, özde barışsever olun, Avrupa'ya sesleniyoruz, dünyaya sesleniyoruz.

Sevgili İmamoğlu'nun yanında olacağız, mücadele arkadaşımız, görevdaşımız. 2019'dan bu yanan Türkiye'de CHP'li belediyeler umut olduktan sonra hep beraber çalıştık, hep beraber emek ettik. Halkımıza müteşekkiriz. Bunun karşılığını 31 Mart'ta fazlasıyla verdi bize, destek oldu, yanımızda oldu. Bizi bir başımıza bırakmadı. Onlara layık olmak için bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da çalışacağız. Yanındayız Ekrem Başkanım. Bu yolu beraber yürüyeceğiz, yalız yürümeyeceksin."