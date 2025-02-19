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Suriye Paneli Tamamlandı

Suriye Paneli Tamamlandı

Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ve insani yardımları üzerine panelde önemli bilgiler paylaşıldı.

19.02.2025 19:17
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneli sona erdi.

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki "Türkiye'nin İnsani Yardımları ve Suriye'nin Yeniden Yapılandırılma Çalışmaları" adlı üçüncü ve son oturum, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taha Eğri moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Kök, 2024 Aralık'tan bu yana sınır kapılarının kapasitesini geliştirdiklerini ve Suriye'ye dönmek isteyenlerin öncelikle internete girip randevu almaları gerektiğini belirterek, "Ertesi gün il göç idaresi müdürlüklerimiz randevu talebine cevap verir ve il müdürlüğümüze davet eder. Burada 15 günlük göç izin belgesi düzenlenir. Suriye'ye güvenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyeliler, yol izin belgesini aldıktan sonra karşılanmakta, görevlilerimiz tarafından gereken kolaylıklar gösterilmekte. Suriye'ye güvenli ve olumlu döndüklerine dair bir geri dönüş formu imzalatılmakta." ifadesini kullandı.

"134 personelle oradaki faaliyetlerimizi yürütüyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da 2011'den bu yana Suriye'de bulunduklarına değinerek bölgede gerçekleştirdikleri insani yardım faaliyetlerini anlattı.

Turan, Suriye'deki yardım çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Suriye koordinatörlüğümüzde, 2 Türk çalışanımız var. Geriye kalanı tamamen yerli 134 personelle oradaki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Faaliyet alanlarımız acil insani yardım, ramazan ve kurban faaliyetleri, eğitim, kültürel faaliyetler, sağlık, beslenme ve barınmadır." dedi.

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Dr. Kadir Temiz de konuşmasında, Suriye'nin yeniden yapılanması için Türkiye tarafından verilen desteğe dikkati çekerek, atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Suriye konusunda "devrimden önce ve devrimden sonra" şeklinde iki farklı politika izlendiğini vurgulayan Temiz, "Sadece insani yardım açısından değil Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde güvenlik başta olmak üzere ekonomik kalkınma ve bu kalkınmanın yeni Suriye yönetiminde olası etkileri üzerine çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise Cerablus'ta açtıkları meslek yüksekokulundan bine yakın mezun verdiklerini söyledi.

Suriye'de açılan bölümler hakkında da bilgi aktaran Doğan, "2019'da Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Elbab'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami Bilimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi olmak üzere üç fakülte kuruldu ve bunun yanında Cerablus'ta da meslek yüksekokulu kuruldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Kök, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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