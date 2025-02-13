Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı

Hasan el-Dığeym, PKK/YPG'nin Suriye halkını temsil etmediğini ve silahlı grupların davet edilmeyeceğini belirtti.

13.02.2025 19:49
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Suriye'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için oluşturulan Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye halkını temsil etmediğini belirterek, "Konferans, ulusal diyalogdur ve askeri güç gösterisi değildir. Silahını Savunma Bakanlığına bırakıp teslim etmeyenler, kesinlikle davet edilmeyecektir." dedi.

Suriye halkı arasında ulusal uzlaşı, adalet, reform ve temsil temelli gelecek inşa etmek ve toplumsal sözleşmeyi yazmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararıyla dün kurulan Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesinin üyeleri, başkent Şam'da basın toplantısı düzenledi.

Komitenin ilk bildirisi, Huda el-Atasi tarafından okundu, daha sonra Komite üyeleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Huda el-Atasi, konferansın, ulusal uzlaşı, adalet, reform ve kapsamlı temsil üzerine kurulu gelecek için sosyal, siyasi ve ekonomik hükümet meselelerini tartışmayı hedeflediğini belirtti.

Atasi, konferansın tüm illerden ve bileşenlerden farklı kesimlerin gerçek katılım sağlamasını ve toplumsal, siyasal çeşitliliği yansıtan, sınırları ve sınıfları aşan kapsayıcı diyaloğu temellendirmeyi amaçladığını söyledi.

Kadınların, yeni Suriye'nin inşasında aktif rol alacağına dikkati çeken Atasi, kimseye özel kota uygulanmadığını ve katılımın yetkinliğe dayalı olacağını vurguladı.

Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Dığeym de konferansın düzenlenme tarihine vatandaşlarla görüşmenin, çeşitli ziyaretlerin yapılmasının, çalışma belgelerinin sunulmasının ardından karar verileceğini söyledi.

Dığeym, "Her vatansever Suriyeli" prensibinin konferansa katılımda belirleyici olacağını kaydetti.

Hazırlık Komitesinin bağımsız bir ulusal komite olduğunu vurgulayan Dığeym, iç tüzüğe göre başkanın Komite tarafından seçileceğini dile getirdi.

"Konferans, belirli bir kesimi değil tüm Suriyelileri temsil etmektedir"

Konferansın katılımcı sayısının, kamuoyuyla istişarelere bağlı olacağını söyleyen Dığeym, "Konferans, belirli bir kesimi değil tüm Suriyelileri temsil etmektedir. Özellikle Haseke, Deyrizor ve Rakka gibi vilayetlerde yaşayan halkımızın görüşleri dikkate alınacak, onlarla doğrudan iletişim kurulacaktır." dedi.

Hazırlık Komitesinin önceden belirlenmiş gündeminin olmadığını ifade eden Dığeym, "Anayasal yapı, yürütme, yasama ve yargı erkleri, ekonomik vizyon, yeniden inşa süreci, geçiş dönemi adaleti, ülkenin birliği, egemenliği ve istikrarı gibi önemli konular, katılımcılar tarafından şekillendirilecektir." diye konuştu.

AA muhabirinin "Terör örgütü YPG'ye veya sözde siyasi uzantılarına davet gidecek mi? Bunların PKK'dan talimat almadıkları nasıl kontrol edilecek? Kürtlerin gerçek temsilcileri için nasıl bir formül üretilecek?" sorusu üzerine Dığeym, "YPG/SDG, halkımızın temsilcisi değildir. Konferans, mezhepçi ve etnik bölünmeleri reddeden, vatanseverliği esas alan bir platformdur. Konferans, ulusal diyalogdur, askeri güç göstergesi değildir. Silahını Savunma Bakanlığına bırakıp teslim etmeyenler, kesinlikle davet edilmeyecektir. Silahlı gruplar ve askeri oluşumlar, diyaloğun doğasına aykırı oldukları için konferansa katılmayacaktır." yanıtını verdi

Geçmişte Irak ve Lübnan gibi ülkelerde uygulanan mezhepçi ve etnik kota sistemlerinin toplumları nasıl böldüğüne dikkati çeken Dığeym, Suriye'nin bu hatalara düşmeden birliğini koruyarak ilerleyeceğini dile getirdi.

Dığeym, liyakat ve uzmanlık ile halkın çıkarlarına hizmet etmenin önemini vurguladı.

Konferansın kararlarının nihai bağlayıcılığının olmadığını, tavsiye niteliğinde olup cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Dığeym, "Katılım, tüm Suriyelilere açıktır ve Suriye'nin dört bir yanından herkes, konferansa bizzat katılma hakkına sahiptir." dedi.

İnsan hakları ihlalleri işleyen devrik Esed rejimi unsurlarının ne Suriye'nin geleceğinde ne de konferansta yer almayacaklarına dikkati çeken Dığeym, bu kişilerin yerinin mahkemeler olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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