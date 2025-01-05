Suriye ve Irak'ta 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin, kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."