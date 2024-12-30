Suriye ve Ukrayna'dan Üst Düzey Görüşme

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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, başkent Şam'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre Şara, Şam'da, Dışişleri Bakanı Sybiha başkanlığındaki Ukraynalı üst düzey heyetle görüştü.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'ye 500 ton un gönderdiklerini bildirmişti.