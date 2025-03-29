Suriye'ye Yeni Genel Müftü Atandı - Son Dakika
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Suriye'ye Yeni Genel Müftü Atandı

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şeyh Usame el-Rifai'yi Suriye'nin yeni Genel Müftüsü olarak atadı.

29.03.2025 01:16
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??????? Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 No'lu Karar kapsamında, Şeyh Usame el-Rifai ülkenin yeni Genel Müftüsü olurken, Genel Müftü Yüksek Fetva Konseyi'nin çalışmalarını denetlemekle ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.

Kararda, görev alanı kapsamında resmi ve uluslararası platformlarda Suriye'yi temsil etme yetkisi de Genel Müftü'ye verildi.

Öte yandan, 8 No'lu Karar ile Yüksek Fetva Konseyi de oluşturuldu.

Kararda, Konseyin görevleri arasında fetvaların yayımlanması, Şer-i hükümlerin açıklanması, illerde müftü ve fetva komisyonlarının atanması ve fetva merkezlerinin denetlenmesi yer alıyor.

Kararda, Konsey'in, kararlarını oy çokluğuyla alacağı ve eşitlik durumunda başkanın kararının belirleyici olacağı kaydedildi.

Alınan kararların yürürlüğe girdiği ve resmi gazetede yayımlandığı bildirildi.

Şeyh Usame el-Rıfai Kimdir?

1944'te Şam'da doğan Şeyh Usame el-Rıfai, Suriye'nin önde gelen Sünni alimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şam Üniversitesinde Arap dili eğitimi aldıktan sonra, 1971'de babasının adını taşıyan camide imamlık görevine başlayan el-Rıfai, 1981'de Esed rejimi tarafından Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu iddiasıyla suçlandı ve Suudi Arabistan'a sürgüne gönderildi.

El-Rıfai, 2000 yılında Hafız Esed'ın ölümünün ardından Suriye'ye döndü ve dini çalışmalarını sürdürdü.

2011'de Suriye ayaklanması sırasında muhalefetin yanında yer alan el-Rıfai, rejim güçleri tarafından saldırıya uğradı.

El-Rıfai, kısa bir süre sonra Türkiye'ye geçerek, Şam Alimler Birliği ve Suriye İslam Konseyi'ni kurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'ye Yeni Genel Müftü Atandı - Son Dakika

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