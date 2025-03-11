Suriye Yönetimi PKK/YPG ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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Suriye Yönetimi PKK/YPG ile Anlaşma Sağladı

PKK/YPG, sivil ve askeri kurumları Suriye devletine devredecek. Ateşkes ve entegrasyon sağlanacak.

11.03.2025 23:02
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- Suriye yönetimi terör örgütü PKK/ YPG ile anlaşmaya vardı

Terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki sivil ve askeri kurumlar devlet kurumlarına devredilecek

ŞAM - Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) elindeki sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, terör örgütü PKK/YPG (Suriye Demokratik Güçleri) elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkenin kuzeyini işgal eden terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması ele alındı. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Eş-Şara ve terörist elebaşı Şahin tarafından imzalanan anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı, anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer aldı.

Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" denildi.

Tüm Suriyeli göçmenlerin köylerine ve bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanacağı ve devlet tarafından koruma altına alınacağı aktarılan anlaşmada, "Suriye devleti, Esad rejimi kalıntıları ve ülkenin birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenecektir" denildi.

"Suriye toplumunun tüm unsurları arasında bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve fitne çıkarma girişimlerini reddediyoruz" ifadelerinin yer aldığı anlaşmada, "Yürütme komiteleri, bu mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürecek ve tüm adımların bu yıl sonundan önce tamamlanmasını hedefleyecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suriye Yönetimi PKK/YPG ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika

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