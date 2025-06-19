Suriyeli Mülteciler Eve Dönüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Aralık 2024'te Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin evlerine döndüğünü bildirdi.

Grandi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu anda Lübnan'da bulunduğunu ve Dünya Mülteci Günü için Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

"Aralıktan bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişi evlerine döndü." ifadelerini kullanan Grandi, bunun artan bölgesel gerginlikler ortasında bir umut işareti olduğuna değindi.

Grandi, "Bu durum, başka bir istikrarsızlık ve yerinden edilme dalgası yerine siyasi çözümlere ihtiyacımız olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.