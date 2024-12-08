Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı

Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı.

08.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki Suriyeliler, 61 yıllık Bass rejiminin devrilmesini kutladı.

Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplanan grup, Türk ve Suriye bayrakları açarak tekbirler getirdi ve Baas rejiminin devrilmesi dolayısıyla sevinç gösterileri yaptı.

Kutlamalara katılan Suriyeli Meryem Nashan, yaptığı açıklamada, "13 yıl aranın ardından gelen zaferle sevinçli olduğunu" dile getirdi.

Tarif edemeyeceği farklı duyguları yaşadıklarını anlatan Nashan, "Suriye'deki akrabalarımızla konuştuk, onlar da çok mutlu. Esed rejimi tarafından hapse atılan iki dayım vardı. Şimdi onlar da özgür. Dayılarımla da konuştuk. Onlar da bizim gibi ayrı bir mutluluk yaşıyor." diye konuştu.

Suriyeli Sevsen Dadbit ise Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, "Ülkemize tekrar sahip olduğumuz ve geri döneceğimiz için mutluyuz. Hepimiz vatanımıza ve kendi toprağımıza dönmek isteriz. Biz burada kaldığımız süre içerisinde çok memnun kaldık. Bize kollarını açıp koruyup kolladıkları için, merhamet gösterdikleri için Türkiye devletine ve Türk milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlamalara katılan Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Süleyman Eryaman da toplanan grup adına yaptığı açıklamada, "Suriye halkının 2011 yılında Esed rejimine karşı başlattığı devrim ateşinin büyük bir zaferle sonuçlandığını" söyledi.

Eryaman, "Suriye'de elde edilen zaferin Filistin ve Gazze'de de gerçekleşmesini ümit ettiklerini" belirtti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Gaziantep'teki kutlamalar

Gaziantep'te ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, Türk ve Suriye bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

Sık sık tekbir getiren grup, ellerinde meşalelerle müzik eşliğinde halay çekti.

Grup, bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:19 Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi
14:16 Acil koduyla uyardılar Suriye’yi terk edin Acil koduyla uyardılar! Suriye'yi terk edin
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 21:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.