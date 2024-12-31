Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Devam Ediyor

Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Devam Ediyor

Konya'dan Suriye'ye dönen Abdürezzak Abdülrezzak, gençlere vatanlarına dönmeleri çağrısında bulundu. Baas rejiminin çökmesinin ardından birçok Suriyeli, Türkiye'nin çeşitli sınır kapılarından ülkelerine geçiş yapıyor.

31.12.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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TÜRKİYE'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. 10 yıl yaşadığı Konya'dan ayrılarak Suriye'ye dönen Abdürezzak Abdülrezzak (29), "Gençlere sesleniyorum. Vatanınıza dönün ve Suriye'yi hep birlikte kalkındıralım, biz yapmazsak kim yapacak. Herkes dönsün" dedi.

Baas rejiminin 61 yıl sonra çökmesinin ardından ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı, Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Kara Hudut Kapısı ile Yayladağı ilçesindeki Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Suriyeliler, ülkelerine gitmek için ev eşyalarıyla geldikleri sınır kapılarından memleketlerine dönüyor.

Memleketi Hama'ya gitmek için Zeytindalı Kara Hudut Kapısı'na Konya'dan gelen Abdürezzak Abdülrezzak, "Allah'a şükürler olsun, kendi memleketime gidiyorum. Suriye'de savaş bitti, özgür oldu, her şey daha da güzel olacak. Hama'da beni ve 5 kişilik ailemi babam, annem ve kız kardeşlerim bekliyor" dedi.

Konya'da 10 yıldan bu yana yaşayan Abdürrezzak, kaldığı süre zarfında çok memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'den Allah razı olsun, çok güzel insanlarla tanıştım. Bizlere çok iyi baktılar, değer verdiler. Gelecekte inşallah ziyarete geleceğim. Gençlere sesleniyorum. Vatanınıza dönün ve Suriye'yi hep birlikte kalkındıralım, biz yapmazsak kim yapacak. Herkes dönsün" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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