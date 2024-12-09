Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler için Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı görevlendirildi.
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
İşlemlerin daha hızlanması için sınır kapısı yakınında Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı konuşlandırıldı.
Buradaki yetkililerce yürütülen kayıt işlemlerinin ardından Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapıyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı da sınır kapısına gelerek buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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