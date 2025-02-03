Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

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Suriyelilerin ülkelerine dönüş yolculuğu devam ediyor

KİLİS - Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejiminin sona ermesi ve ülkede istikrar umutlarının yeniden yeşermesiyle Türkiye'deki Suriyelilerin memleketlerine dönüş süreci hız kazandı. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı, bu dönüşlerin merkezlerinden biri haline geldi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk, Suriyelilerin memleketlerine kavuşma özleminin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Dönüş süreci, umut ve hüznün bir arada yaşandığı bir yolculuk olarak sürüyor. Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere eşyalarıyla birlikte yola çıkıyor. Ülkelerine dönüşe geçen Suriyeliler, Türkiye'deki dostluklarını ve biriktirdikleri hatıraları yanlarına alarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

"Türkiye'den Allah razı olsun"

Türkiye'de 10 yıl boyunca Şanlıurfa'da yaşayan Halit Abdullah, dönüş yoluna çıkan Suriyelilerden biri. Yolculuk öncesi duygularını dile getiren Abdullah, Türkiye'ye duyduğu minnettarlığı ifade ederek, "Allah razı olsun. 10 yıldır Şanlıurfa'da yaşadım. Türkiye bize çok destek verdi. Şimdi artık Şam'a geçeceğim. Kendi ülkemize dönme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

"Türk milleti bize her zaman kucak açtı"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Hasan da dönüş yolculuğunda duygusal anlar yaşayanlardan biri oldu. Türk milletine teşekkür eden Hasan, "Türk milletinden Allah razı olsun. Bize her zaman destek verdiler. Yemeğimizi, içeceğimizi verdiler, evlerini açtılar. Her zaman çok güzel davrandılar. Allah Türk milletini başımızdan eksik etmesin" dedi.

Nizip'ten gelen 13 yaşındaki Hüseyin Ahmet ise ailesiyle birlikte dönüş hazırlığında. Babaannesini Suriye'ye bırakacaklarını belirten Hüseyin, "Babaannemi Suriye'ye götürüyoruz. Buradaki işlerimizi hallettikten sonra babam Suriye'ye dönerse ben de onunla beraber gideceğim. Şu an babaannemi bırakıyoruz" diye konuştu.

(MYP-SVY-Y)