Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Hatay\'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

31.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

İşlemleri tamamlanan kişiler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

"Türkiye'nin bize çok desteği oldu"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 28 yaşındaki Mahmud Zeyn, 8 yılın ardından ülkesine döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni yılı ülkesinde geçireceği için heyecanlı olduğunu anlatan Zeyn, "Suriye'nin her yerini sokak sokak gezeceğim. İki gündür çok heyecanlıyım, heyecandan uyuyamıyorum. Türkiye'nin bize çok desteği oldu, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 35 yaşındaki Ahmed Hassan da memleketi Hama'ya döneceğini belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Hassan, " Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, var olsun, bizim için çok şey yaptı." dedi.

Ahmed El Hammud (27) da 8 yılın ardından yeniden ülkesine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yeni hayatı için çok heyecanlı olduğundan bahseden Hammud, "Türk halkından ve devletinden Allah razı olsun. Memnunuz, bizleri bunca yıl misafir ettiler. Evimize, yurdumuza gidiyoruz, bu bizim için iyi ve mutluluk verecek bir şey." sözleriyle duygularını paylaştı.

Hemme Veledib (15) de yeni yılı ülkesinde geçireceği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Öte yandan Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan araçlarıyla geçmek isteyen Suriyelilerin uzun kuyruk oluşturduğu gözlendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yayladağı, Cilvegözü, Göçmenler, Güncel, Suriye, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:57:38. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.