Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı

Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriyeliler, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan gönüllü geri döndü.

09.01.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönüllü geri dönen Suriyeliler, aileleriyle kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 11 yıl sonra geçişlere açılan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor.

Yayladağı Sınır Kapısı'ndan gelenleri Suriye'nin Lazkiye ilindeki Keseb Sınır Kapısı'nda karşılayarak evrak işlemlerini yürüten Ramazan Molla Ali, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk günden itibaren sınır kapısının açılması için uğraştıklarını belirten Ali, 9 Aralık'ta hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 12 Aralık'ta ülkeye gönüllü geri dönüşlerin başladığını söyledi.

Geri dönüşlerin, özellikle 2024'ün son ayında arttığını ve rejimin devrilmesinin ardından geçen ay Keseb Sınır Kapısı'ndan toplam 2 bin 612 kişinin Suriye'ye geçtiğini kaydeden Ali, "2025 yılında geçişler daha da yoğunlaştı." dedi.

Ali, bu ayın ilk haftasında yaklaşık 700 kişinin Suriye'ye döndüğünü bildirdi.

"İnsanın ülkesi gibi yok"

Yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Lazkiyeli Beşşar Bekdaş, ülkesine gönüllü dönüş sürecini anlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşadığını ancak depremden sonra Samsun'a gittiğini anlatan Bekdaş, "(Beşşar) Esed rejiminin devrilmesinin ardından işlerimizi bitirip hemen ülkemize dönmek istedik. İnsanın ülkesi gibi yok." ifadelerini kullandı.

Anne ve babasını yaklaşık 13 yıldır görmediğini dile getiren Bekdaş, geleceğe ilişkin planlarına dair "İnsan sadece ailesiyle otursa bile yeter. Şu an sadece 'Evde oturacağım.' derim. Çok şükür başka bir şey istemiyorum." diye konuştu.

Bekdaş ayrıca "Türk kardeşlerimize misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diyerek Türk halkına minnetini dile getirdi.

Dönüş sürecinin kolay olduğunu vurgulayan Bekdaş, "Burada işlemler çok kolay. Sadece kimliğimi ve ikamet ettiğim yer için imzaladığım evrakları teslim ettim. Burada tekrar parmak izi verdim, hiçbir sorun yoktu." dedi.

Beşşar Bekdaş'ın babası Şefik de yıllardır yapılan zulümlere işaret ederek "Allah'a şükürler olsun artık kurtulduk. Buraya kahramanları karşılamaya geldim." ifadelerini kullandı.

Şefik, "Şimdi gözyaşlarım akıyor ama kalbim sanki beyaz sayfa gibi ferahladı. Çünkü bizlerin kalbi zulümden ve beladan kaynaklı simsiyah olmuştu." diye konuştu.

"Türkiye'de yaşam çok iyiydi"

Lazkiye'nin Ceble ilçesinden olduğunu ifade eden Muhammed Tabaş, ülkesine döndüğü için yaşadığı mutluluğu paylaştı.

"Ülkeme geri dönüyorum çünkü ülkem normale döndü." diyen Tabaş, "8 yıl oldu Suriye'den göç edeli, bir ömür sayılır." dedi.

Türkiye'deki hayatına ilişkin Tabaş, "Türkiye'de yaşam çok iyiydi, çok güzel yaşıyorduk. (Türk halkının) davranışları da güzeldi." ifadelerini kullandı.

Ülkesine dönenlerden Muhammed Selim Ubeyş, arkadaşlarını ve kardeşlerini çok özlediğini dile getirdi.

Ubeyş, "Sadece annemi istiyorum. Anneler her şeyden önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.