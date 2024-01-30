Surp Giragos Kilisesi\'nde Müzik Dinletisi

DİYARBAKIR'da 646 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere müzik dinletisi verildi, dünya klasiklerinden parçalar çalındı.
Kocaeli'nden gelen Reduo grubunun keman sanatçısı Seda Gülşen Kınış ile gitarist Umut Volkan Yılmaz, merkez Sur ilçesindeki 646 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere müzik dinletisi verdi. Yaklaşık 45 dakika süren dinletide dünya klasiklerinden parçalar çalındı. Gitarist Umut Volkan Yılmaz, daha önce Mardin'de Protestan Kilisesi'nde de dinleti verdiklerini belirterek, "Kocaeli'nden geliyoruz. Grubumuz, 2023'ün ikinci yarısında kuruldu. Birçok şehirde konser verdik. Son olarak Mardin Protestan Kilisesi'nde çaldık. Bugün de bu tarihi mekanda, Surp Giragos Kilisesi'nde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Seyircinin katılımı bizi çok mutlu etti. Böylesi tarihi bir atmosferde çaldığımız müziklerin seyirciyle buluşması bizim için de ayrıca bir keyifti. Bu kiliseyi açıkçası tesadüfen ziyaret ettik. Çok beğendik, 'Mutlaka burada bir şeyler yapmalıyız' dedik. Bizim programımızın buraya çok yakışacağını düşündük. Fikir buradan çıktı" dedi.
Keman sanatçısı Seda Gülşen Kınış ise kilisenin tarihi yapısından çok etkilendiğini belirterek, "Biz buraya ziyaret amaçlı gelmiştik. Buraya girer girmez atmosferinden, tarihi yapısından, dokusundan etkilendik. Çaldığımız müziklerin de burada insanlara da çok güzel geleceğini, onları da etkileyeceğini düşündük. Çok da güzel oldu" diye konuştu.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Güncel › Surp Giragos Kilisesi'nde Müzik Dinletisi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?