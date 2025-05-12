Suruç'ta Orman Yangını

Ormanlık alandaki ağaçlar yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bakımsız kalan ormanlık alanda çıkan yangında onlarca çam ağacı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 80 dönüm arazi üzerine kurulu olan eski Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki ormanlık alanında yaşandı. Daha önceden boşaltılan Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun da içerisinde yer aldığı 80 dönümlük alanın bir kısmı uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapması için hokey sahasına dönüştürüldü. Sahanın hemen yanındaki alanda ise spor tesisleri ve spor lisesi yapılacaktı. Proje kapsamında hokey sahası tamamlanırken spor lisesi ise hukuki engeller nedeniyle yapılamadı. Bakımsızlıktan ağaçların yavaş yavaş kurumaya başladığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birçok ağacın zarar gördüğü yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.