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Suruç'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Suruç'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonlar, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesi amacıyla devam ediyor.

Suruç\'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
11.01.2024 - 14:41,
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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