Sürücüye Tahliye Kararı

Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan sürücünün tahliyesine karar verildi.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Taşkın (73) ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Taşkın, kaza sonrası sağlık durumunun bozulduğunu öne sürdü.

Olay günü otomobili hızlı kullanmadığını iddia eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Ben kaza öncesinde de yaşım nedeniyle hasta bir insandım ancak kaza sonrası bel ağrısı, diz ağırsı ve bacaklarımın tutmaması gibi şikayetlerim daha çok arttı. Hastane raporlarımı mahkemeye sundum. Ayaklarım, belim tutmuyor. Mahkeme huzuruna bile güçlükle gelebildim. Burada da gördüğünüz gibi ayakta zor duruyorum. Eşim yatalak bir insandır ve ona benden başka yardımcı olabilecek kimse yoktur. Eşimin daha fazla mağdur olmaması için uygun göreceğiniz şekilde tahliyemi talep ederim."

Müşteki ailenin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Hakim, sanığın kusur durumuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine, hastalıkları, yaşı, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmamasından dolayı tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'ndaki yaya geçidinde 27 Eylül'de çarptığı Cennet Yalçın'ın (68) ölümüne neden olan aracın sürücüsü Mehmet Taşkın 28 Eylül'de tutuklanmıştı.

Kazadan sonra savcılıkça hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, sürücü Mehmet Taşkın'ın asli kusurlu olduğu, Cennet Yalçın'ın ise kural dışı bir davranışının bulunmadığı belirtilmişti.

İddianamede, sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.