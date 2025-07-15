Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "West İstanbul Marina önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
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