Sürülerin Tozlu Yolculuğu - Son Dakika
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Sürülerin Tozlu Yolculuğu

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Bitlis'te küçükbaş hayvanların su içmeye inmesi muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.

12.10.2024 09:39
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Sürülerin tozlu su yolculuğu ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde su içmeye inen küçükbaş hayvanların tozlu yolculuğu kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Tatvan ilçesine bağlı Nemrut Kalderası'nda irili ufaklı göletlerden biri olan Kalp Gölü'ne su ihtiyaçlarını gidermek için gelen yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan, gölle birlikte muhteşem manzaralar sunuyor. Nemrut Kalderası'nda görüntülenen tozlu yolculuk, film platolarındaki sahneleri aratmazken, koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişi havadan da görüntülendi. Küçükbaş hayvanların suya doğru gidişi, hem gün batımı hem de sabah ışığında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Nemrut Dağı; sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA

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