Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Bir Gülümseme Hayat Verir İnsana" sloganıyla yürütülen proje kapsamında özel eğitim sınıfına giden öğrenciler spor yaparak eğlendi.
Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Mutlu Günler" projesiyle resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerine giden engelli bireyler ve ailelerine yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenerek fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlanıyor.
Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, spor tesislerine gelemeyen engellilerin okullarına gittiklerini belirterek, "Antrenör, personelimiz ve sporcu gruplarımızla engellilere yönelik eğitsel oyunlar, spor müsabakaları ve kültürel faaliyetler yapıyoruz." dedi.
Engellilerin eğlenmeleri ve mutlu olabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yüksel, projeyi uygularken engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve onları topluma kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Suşehri'de Engelli Öğrenciler Spor Yaparak Eğlendi - Son Dakika
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan liman çevresindeki atık tankında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçlerinin yönlendirildiği belirtildi. Patlama sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, güvenlik tedbirleri alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.
Kayseri'de, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda yer alan 1912-1913 yıllarında çekilmiş Türk coğrafyasının farklı bölgelerindeki fotoğrafların bulunduğu 'Türk Dünyası Fotoğraf Sergisi' açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk dünyasının büyük bir dünya olduğunu belirtti ve serginin önemine vurgu yaptı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çatakdere'deki gençlerin askere gitme heyecanına katılarak onlara destek verdi. Başkan Yalçın, gençlere asker kınası yaktı ve sırt çantası hediye ederek harçlık verdi.
AVM Ciro Endeksi, perakende sektörünün salgın etkisinden kurtulmasıyla 2023'te yüzde 99,6 artış gösterdi. İstanbul AVM'lerinin verimlilik endeksi 2030 olurken, Anadolu AVM'lerinde bu rakam 1772 olarak gerçekleşti. Kategori bazında en fazla artış teknoloji kategorisinde görüldü.
Erzincan'da yapılan bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. İran uyruklu iki şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir çiftçi olan Savaş Koçtepe'nin keçisi ikiz doğum yaptığı sırada oksijensiz kalan bir oğlak, kalbi durdu. Koçtepe, oğlak için suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Oğlak, bir süre sonra nefes almaya başladı ve annesiyle buluşturuldu. Koçtepe, zorlu bir doğum yaşandığını belirterek, müdahaleleri sayesinde oğlakları bayılma ve ölme eşiğinden kurtardıklarını ifade etti.
Turgutlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye'nin en modern Cemevlerinden biri olan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.
Çin'in başkenti Pekin, önümüzdeki üç yılda 100 adet akıllı fabrika ve dijital atölye daha kurmayı planlıyor. Pekin Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu tarafından açıklanan eylem planına göre, başkent tüm imalat işletmelerinin dijitalleşme seviyesini artırmayı hedefliyor. Pekin, akıllı imalat alanında önde gelen bir konuma sahip olmuştur ve Xiaomi gibi şirketlerin yeni fabrikalarını açmasıyla bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?