Suşehri\'nde Bisiklet Turu Etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Suşehri TOKİ Kavşağı'nda başlayan bisiklet turu, Kent Meydanı'nda son buldu.

Katılımcılara teşekkür eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Bisiklet turu, hem çevreye duyarlılık hem de gençlerin sporla iç içe büyümesine yönelik önemli bir farkındalık." dedi.

Bisiklet turunun yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kayaoğlu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.