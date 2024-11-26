Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangında, paketleme bölümü, iş makinesi ve bir araç kullanılamaz hale geldi.
Susurluk- Bandırma kara yolunun 1. kilometresinde Erol Kurt'a ait yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 9 araç ve 21 personelle alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Paketleme ünitesi ile bir iş makinesi ve aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta Yem Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?