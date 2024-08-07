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- Susuz kalan Kosovalıların imdadına Türk askeri yetişti

PRİZREN - Kosova'nın Prizren bölgesinde bir haftadır kesik olan sular nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Kosovalıların yardımına bölgede görevli olan Türk askeri yetişti.

Kosova'nın Prizren bölgesinde bir haftadır kesik olan sular ve sıcak havalar nedeniyle halk zor günler yaşıyor. Su sorunu yaşayan Kosovalıların yardımına bölgede görevli olan Türk askeri yetişti. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın konuşlu olduğu bölgede su sorunu yaşayan vatandaşlara, kışlanın nizamiyesine çekilen hortum yardımı ile su dağıtımı yapılıyor. Kosovalılar yanlarında getirdikleri kapları ve bidonları suyla doldurarak evlerine taşıyor.

Kışladan su dolduran bir Kosovalı, bir haftadır suların kesik olduğunu belirterek, Türk askerine teşekkür etti.