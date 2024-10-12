Suudi Arabistan'da Avcılık Fuarı İlgi Görüyor

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Suudi Arabistan'da 45 ülkeden 400'den fazla firmanın katılımıyla düzenlenen 2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

Saudi Arabistan Şahinler Kulübü CEO'su Talal bin Abdulaziz Eş-Şemisi, yaptığı basın açıklamasında, fuarın 45 ülkeyi temsil eden 400'den fazla firmanın katılımıyla lider bir uluslararası iş platformu haline geldiğini, bunun da fuarın küresel düzeydeki varlığını güçlendirdiğini ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcı ve ziyaretçi çekmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Fuar alanının, firmalardan ve ziyaretçilerden gelen yoğun ilgi dolayısıyla önceki yıllardaki alanının 3 katına çıkarılarak 160 bin metrekareye ulaştığını belirten Şemisi, fuarın, "yerel ve uluslararası şirketlere benzersiz iş fırsatları sunan, Suudi Arabistan'ın bir iş ve yatırım hedefi olarak konumunu güçlendirmeye katkıda bulunan seçkin bir ekonomik destinasyon haline geldiğini" aktardı.

Fuarın, işletme sahipleri arasındaki ticareti ve iletişimi desteklemek için eşsiz bir fırsat sunduğunu dile getiren Şemisi, fuarın sadece ticari bir etkinlik değil, aynı zamanda iletişim, yeni ortaklıklar kurma ve şahincilik ve avcılık sektörünü geliştiren ve Suudi Arabistan'ın zengin mirasını koruyan yenilikçi projeleri destekleyen bir platform haline geldiğini söyledi.

Şemisi, fuarın aynı zamanda dünyanın her yerinden ziyaretçi ve ilgili kişileri çekmesi dolayısıyla yerel ve uluslararası turizmi güçlendirmeyi de amaçladığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyindeki Melhem bölgesinde 3 Ekim'de başlayan fuar, bugün sona eriyor.