Suudi Arabistan'dan İsrail'e Aksa Tepkisi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı uygulamalarının barış umutlarını baltaladığını ve bölgedeki çatışma riskini artırdığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın kınandı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, İsrail işgal hükümetindeki yetkililerin kutsal Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan kışkırtıcı uygulamalarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulamaların bölgedeki çatışmaları tırmandırdığına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma, "uluslararası hukuku ve normları ihlal eden ve barış çabalarını sekteye uğratan İsrail işgalinin uygulamalarına son verilmesi" çağrısı yinelendi.

Fanatik Yahudi örgütler, geçen haftadan bu yana, bugün Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen "Tişa BeAv" olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yapıyordu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de, bu sabah Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birçok kez baskın düzenledi.

Ürdün, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor

Ürdün, 26 Ekim 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması kapsamında Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Aynı anlaşmanın 9. maddesinde, "İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlardaki mevcut durumuna saygı duyması" öngörülüyor.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak söz konusu gruplar, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.