Suudi Arabistan, Lübnan'a 10 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Lübnan'a 10 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak

Suudi Arabistan ve Lübnan, Riyad'ın Lübnan'daki kalkınma projelerine 10 milyon dolar yardım sağlamasını öngören işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin katılımıyla başkent Beyrut'ta imzalandı. Suudi Arabistan, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde uygulanacak 28 projeye 10 milyon dolarlık mali katkı sağlayacak. Başbakan Mikati, Suudi Arabistan'ın desteğinin önemine vurgu yaparak iş birliğinin devam etmesini diledi ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin güçlendiğini belirtti.

02.07.2024 19:27
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Suudi Arabistan ve Lübnan, Riyad'ın Lübnan'daki kalkınma projelerine 10 milyon dolar yardım sağlamasını öngören işbirliği protokolü imzaladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, nakdi yardım protokolü Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari'nin daveti üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin katılımıyla başkent Beyrut'ta, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile Lübnan Yüksek Yardım Komitesi arasında imzalandı.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Buhari, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ve Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu'nun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 28 projenin uygulanması için ortak faaliyet yürüteceğini, ülkesinin bu projelere 10 milyon dolarlık mali katkı sağlayacağını söyledi.

Başbakan Mikati de Lübnan'ın yeniden kalkınabilmesi için Suudi Arabistan'ın desteğinin önemine işaret etti ve iş birliğinin devam etmesini diledi.

Mikati, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkisinin derinleşerek daha köklü hale geldiğini ve Suudi Arabistan'ın her zaman Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Lübnan'a 10 Milyon Dolarlık Yardım Sağlayacak - Son Dakika

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