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Suudi Arabistan, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor

Suudi Arabistan, Etiyopya'nın ayrılıkçı Somaliland ile kıyı anlaşması imzalamasının ardından Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirtti. Suudi Arabistan, Somali hükümetinin birliği ve toprakları üzerindeki egemenliği konusunda destek verdiğini açıkladı. Ayrıca, bölgenin istikrarının korunması ve güvenliğinin sağlanması için iyi komşuluk ilişkilerine ve aklıselim davranışa vurgu yapıldı. Somaliland'ın Etiyopya ile imzaladığı anlaşma sonrası bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla liderler çağrıda bulundu.

Suudi Arabistan, Somali\'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor
12.01.2024 - 00:41,
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Suudi Arabistan, Etiyopya'nın ayrılıkçı Somaliland ile kıyı anlaşması imzalamasının ardından Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirtti.

Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptının ardından Suudi Arabistan'dan Somali'ye destek geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Riyad yönetiminin, Somali'nin birliği ve toprakları üzerindeki egemenliği konusunda hükümeti desteklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması, aklıselim davranılması, bölgenin artan gerilim ve çatışmalardan korunması ve güvenlik ve istikrarının korunmasına katkı sağlayacak her konuda çalışmanın gerekliliğine işaret edildi.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkeleri liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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