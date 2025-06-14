Suudi Arabistan ve Umman, Uluslararası Diplomasiyle Gerilimi Azaltmaya Çalışıyor

İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırısının ardından, Suudi Arabistan ve Umman bölgesel gerilimi azaltmak amacıyla uluslararası diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "bölgedeki gelişmeler ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını" ele aldı.

Bin Selman, iki görüşmede de "bölgesel tansiyonun düşürülmesi, itidalin korunması ve tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini" vurguladı.

Dün akşam ise Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, yine "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları" gündeme geldi.

SPA'ya göre iki lider, "bölgesel istikrar ve barış için birlikte çalışmanın önemini" yineleyerek, tüm taraflara "gerilimi düşürme ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Umman'dan yoğun diplomasi trafiği

Öte yandan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail'in İran'a saldırısı sonrası yaşanan "tehlikeli tırmanışı" durdurmak amacıyla birçok mevkidaşıyla "yoğun diplomatik görüşmeler" gerçekleştirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Busaidi, "kan dökülmesini önlemek ve bölge güvenliğini korumak amacıyla, uluslararası hukuka dayanan yollarla saldırganı caydırmanın önemine" vurgu yaptığı belirtildi.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.