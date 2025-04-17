Suudi Bakan Selman, Hamaney ile Görüştü

İran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşerek Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubunu iletti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Hamaney tarafından kabul edilen Savunma Bakanı Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın mektubunu Hamaney'e sundu.

İran lideri Hamaney görüşmede, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin her iki ülke için de yararlı olacağına ve iki ülkenin birbirini tamamlayabileceğine inanıyoruz. Suudi Arabistan ile ilişkileri genişletmeye karşı olan düşmanlar var. Bu düşmanca niyetlerin üstesinden gelinmesi gerekiyor ve biz bunu yapmaya hazırız." dedi.

Suudi Arabistan ile her alanda yardımlaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Hamaney, "bölgedeki kardeşlerin birbirilerine yardım etmelerini ve işbirliği yapmalarının başkalarına güvenmekten çok daha hayırlı olduğunu" söyledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman da Hamaney ile görüşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, " Tahran'a İran ile ilişkileri genişletme ve her alanda işbirliği yapma gündemiyle geldim. Yapıcı görüşmelerimizin Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin geçmişe göre daha güçlü olmasını sağlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, uzun yıllar sonra İran lideri Hamaney ile görüşen en üst düzey Suudi yetkili oldu.