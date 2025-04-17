Suudi Bakan Tahran'da: İkili İlişkiler Masada

- Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, Tahran'da

TAHRAN - Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine geldiği Tahran'da resmi törenle karşılandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine başkent Tahran'a geldi. Bakan Halid bin Selman ve beraberindeki heyet, Tümgeneral Bakıri tarafından resmi törenle karşılandı. Başkentteki karşılama töreninin ardından Selman ve Genelkurmay Başkanı Bakıri görüşmeye geçti.

Yapılacak görüşmede, ikili savunma ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi ile terörle mücadelede iş birliği başta olmak üzere çeşitli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Bakan Selman Tahran ziyareti çerçevesinde, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerle de bir araya gelecek.

İkinci üst düzey ziyaret

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid el-Ruveyli de geçtiğimiz yıl Tümgeneral Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'ı ziyaret etmişti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı bin Selman'ın bu ziyareti ise, Suudi Arabistan'dan İran'a gerçekleşen ikinci üst düzey savunma yetkilisi ziyareti olma özelliğini taşıyor.