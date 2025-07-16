Süveyda'da Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Süveyda'da Çatışmalar Devam Ediyor

Süveyda\'da Çatışmalar Devam Ediyor
16.07.2025 14:46
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Süveyda'da Suriye güvenlik güçleri ve Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi.

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.

Suriye güvenlik güçleri, dün gündüz girdikleri Süveyda kent merkezinden akşam saatlerine doğru çıkmalarının ardından ilin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu mahallelerinde operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini devam ettirdi.

Gece boyunca güvenlik güçleriyle Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar devam etti.

Süveyda'nın banliyösündeki Unkud Kavşağı ile kent merkezindeki Tişrin Kavşağı, güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.

Güvenlik güçleri, başkent Şam'ı Süveyda'ya bağlayan Kanavat yolunu da kontrolüne aldı.

Bu arada İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Mecdel Şems beldesinden gelen bir grup, İsrail askerlerinin nezaretinde tel çitlerden geçerek gece saatlerinde Süveyda'daki yerel silahlı gruplara desteğe geldi.

Savunma Bakanlığı: Ateşkese rağmen saldırılar var

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya konuşan Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi yetkilileri, Süveyda'da dün kanaat önderleriyle varılan ateşkes anlaşmasına rağmen yerel silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırması üzerine, çatışmaların yeniden başladığını belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin saldırıların geldiği noktalara müdahale ettiğini, sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındığını aktardı.

Süveyda genelinde sivillere evlerinde kalmaları yönündeki çağrılar da devam ediyor.

İsrail gece hava saldırıları düzenledi

Bu arada gece İsrail'e ait iki savaş uçağı, Süveyda'nın doğusundaki Sıle Askeri Havaalanı ile kent merkezine 7 hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in hava saldırıları ve 15 Temmuz'daki çatışmalarda hükümet güçlerinden hayatını kaybedenlere ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılmazken 13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ve hava saldırılarında ölen güvenlik gücü sayısının 100'ü geçtiği tahmin ediliyor.

İsrail'e ait insansız hava araçları, 12.15 sularında Süveyda kent merkezinde Suriye güvenlik güçlerine ait konvoylara hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda en az üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın saldırılara ilişkin haberinde, "İşgalci İsrail'in insansız hava araçları Süveyda ilini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Daha sonra İsrail'e ait savaş uçakları, 13.00 sularında Süveyda kent merkezine iki hava saldırısı daha düzenledi.

Bu son saldırılar da dahil olmak üzere, gece yarısından sonra İsrail'e ait hava araçları Süveyda'yı toplam 10 hava saldırısıyla hedef aldı.

Öte yandan, öğle saatlerinde İsrail Ordusu Sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Süveyda'daki gelişmeleri gerekçe göstererek Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süveyda'da Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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