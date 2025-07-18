Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı - Son Dakika
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Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı

18.07.2025 00:49
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Süveyda'da Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar alevlendi, İsrail hava saldırısı düzenledi.

Suriye'nin güneyinde Şam yönetimi ile yerel silahlı gruplar arasında dün ateşkesin sağlandığı Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar yeniden başlarken, İsrail savaş uçakları Bedevi grupları vurdu.

Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda'nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.

Bu arada İsrail'e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20: 40'ta hava saldırısı düzenledi.

Çatışmalara müdahil olmayan ve dün akşam Süveyda dışına çıkan Suriye güvenlik güçleri ise Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurarak çatışmaların tırmanmasını önlemeye çalışıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA da akşam saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Süveyda kırsalına saldırı düzenlediği haberini geçti.

AA muhabirinin İsrail ordu sözcülüğüne, "Suriye'nin Süveyda bölgesine ya da herhangi bir yerine İsrail ordusunun saldırısı oldu mu?" sorusuna ise sözcülük yetkilisi, "Herhangi bir saldırıdan haberdar değiliz" yanıtını verdi.

İsrail basını da İsrail ordusuna dayandırdığı haberlerde Süveyda'ya yönelik bir saldırı düzenlenmediğini ordunun bu haberleri "yalanladığını" yazdı.

Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor.

Şam yönetimi ile Dürzi silahlı gruplar arasında dün sağlanan anlaşmadan sonra, intikam eylemlerinden endişe eden Bedevi Arap aileleri ile bulundukları yerlerden silah zoruyla çıkartılmaya başlayan çok sayıda aile, Dera ve Kuneytra illerine doğru yola çıkmıştı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Süveyda, İsrail, Suriye, Son Dakika

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