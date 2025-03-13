Bursa'nın Yıldırım ilçesinde temizlediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Arabayatağı Mahallesi 2. Kalfa Sokak'taki evinde tabancayı temizleyen Feyza Naz A. (20), iddiaya göre tabancanın ateş alması sonucu çenesinin altından yaralandı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Feyza Naz A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tabanca Temizlerken Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?