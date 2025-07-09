Tabancalı saldırgan tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine tabanca ile ateş açan İlhami Bayır (40), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Yahya Ümit Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Bayır, 09 AGR 001 plakalı otomobiliyle geldiği Nail Akbulut'a (42) ait iş yerine tabancayla 7 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Akbulut ile arasında alacak meselesi bulunduğu belirtilen Bayır, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhami Bayır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.