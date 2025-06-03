Tacizci Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Tacizci Genç Tutuklandı

Tacizci Genç Tutuklandı
03.06.2025 13:10
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Avcılar'da 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismar suçlamasıyla 22 yaşındaki A.D. yakalandı.

AVCILAR'da bilgisayardaki bir oyun uygulaması aracılığıyla tanıştığı H.Ş. (14) adlı kız çocuğuyla mesajlaşan ve çocuğa tacizde bulunan A.D. (22) Avcılar'da yakalandı. Şüpheli A.D. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan işlem başlatıldı.Adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" dediği öğrenildi.

Avcılar'da H.Ş. adlı kız öğrenci, A.D. ile bir oyun uygulaması üzerinden tanıştı. H.Ş. kendisini başka bir isimde tanıtan kişiyle bir süre sonra cep telefonunu üzerinden Whatsapp uygulamasıyla sohbet etmeye başladı. Şüpheli, okul ve evini öğrendiği çocuğu görüşmeye zorlarken, mesajları da ailesine göndermekle tehdit etti. H.Ş., sosyal medya üzerinden "Arkadaşlar sesimi duyurun lütfen, tehdit ediliyorum, kurtulamıyorum" şeklinde yazdığı mesajla sosyal medyadan yardım istedi. Şüpheli, bunun üzerine bir video çekerek kız çocuğundan özür diledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yapıp, kız çocuğu ve ailesiyle bağlantı kurarak şüphelinin kimliğini tespit etti. A.D. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından ıkısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs A.D.(22) 02.06.2025 tarihinde Avcılar ilçesinde gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

'PİŞMANIM'

Sosyal medya hesapları üzerinden taciz edildiğini söyleyerek yardım isteyen 14 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili başlatılan soruşturmada Avcılar'da yakalanan şüpheli A.D.(22) adliyeye sevk edildi. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında işlem yapılan A.D. "Çok pişmanım, daha önce bir özür videosu yayınlamıştım." dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mağdur kız çocuğu H.Ş.'nin tehdit edidiğini söylemesi ve kendisine şantaj yapıldığı yönündeki şikayeti üzerine sorguya alınan A.D.'nin polisteki ifadesinde "Pişmanım" dediği öğrenildi. Şüphelinin H.Ş. ile arkadaş olduklarını zaman zaman tartıştıklarını, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği,internet üzerinden yayınladığı bir video mesajıyla daha önce H.Ş.den özür dilediğini söylediği de öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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